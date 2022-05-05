台東市某老人養護機構群聚感染，又草率處置遺體，殯葬業者憂心染疫。（蔡旻妤攝）

台東市某老人養護機構爆發嚴重群聚感染，累計70人確診、1人死亡。但該機構處理遺體時並未通報相關單位，更在未開立死亡證明就急著火化；殯葬人員事後指控，完全不知是確診死亡個案，怒批實在離譜！對此，機構不願回應，然而台東養護機構草率處置遺體已非首例。

「接遺體的時候根本不知道誰是確診者！」殯葬業者爆料，該養護機構為了快速處理，第一時間不但沒有通報衛生及相關單位，也沒交由專責小隊處理。業者說，僅在簡單包裹2層屍袋的情況下，送到台東市立殯儀館，機構還說要快速火化，卻因沒有開立死亡証明而作罷。對此，養護機構表示，不願接受訪問，也不回應。

業者2021年起成立殯葬國家隊，確診者死亡必須通報民政單位，並在24小時內火化，該安養中心處理方式已違反通報的SOP，但是翻遍法規卻無法可罰，只能要求機構改善。

中華民國葬儀公會全國聯合會理事長李濂淞直批荒腔走板！針對染疫死亡者，全國各地殯葬業者明明在2021年由業者組成專責小隊運送遺體和火化作業，該機構做法草率，害從業工作人員染疫機率大大增加，實在離譜，希望衛生福利部和地方政府進一步擬出完善流程並公告。

台東李姓讀者投訴，父親在卑南鄉某安養中心2021年10月接種疫苗後突然離世，3日後因天氣變冷，她送保暖衣物過去，才知道父親遺體被放在殯儀館長達3天，「人走了都沒通知，竟連最後一面都見不到」，讓她完全無法接受、以淚洗面，「父親眼睛都沒閉上，也都擲不到筊 」。

台東安養機構草率處理遺體並非首例，可見主管機關管理鬆散，民眾批，用「螺絲鬆了」來形容都嫌太客氣。