台北市啟動國小莫德納疫苗校園接種，信義國小5日800位學生有179位接種，約占全校22%，現場也由15位愛心志工及老師們一同陪伴孩子，多數小朋友接種完都說「不會痛」。（台北市政府提供）

台北市啟動國小莫德納疫苗校園接種，信義國小5日800位學生有179位接種，約占全校22%，現場也由15位愛心志工及老師們一同陪伴孩子，多數小朋友接種完都說「不會痛」。（台北市政府提供）

台北市啟動國小莫德納疫苗校園接種，信義國小5日800位學生有179位接種，約占全校22%，現場也由15位愛心志工及老師們一同陪伴孩子，多數小朋友接種完都說「不會痛」。（台北市政府提供）

隨著疫情延燒，師生確診人數逾4800位，台北5日開始為6至11歲兒童接種莫德納，校園施打首站則為信義國小，共有179位學生接種。台北副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金親赴現場，蔡炳坤表示，現場安排兒童醫師問診，若有狀況會送至仁愛醫院，也提醒小朋友接種後多喝水、多休息。

校方表示，今日共有179位學童接種，滿12歲以上有23位，其中2位要打第二劑，還有4位滿6歲幼兒園學童。原本調查4成有意願施打，由於有家長憂心，最後僅2成2孩子接種，臨時更改意願施打有1到2位。施打站也安排15位愛心志工陪孩子接種，讓家長無後顧之憂，小朋友也反應打了不會痛。

信義國小家長會長簡君珊表示，之前不管公費、自費疫苗都會讓孩子施打，因為小朋友在打各式疫苗上沒什麼反應，所以放心選擇優先打莫德納，但也有家長擔心打疫苗的不良反應，想先看看其他人打的狀況如何。

蔡炳坤指出，校方特別安排兒童醫師問診，接種完後留下觀察，留觀完旁邊也有護理站，若有任何狀況也可反應。校園接種後，學校會安排3到5天線上教學演練，讓孩子在家休息，家長也可請防疫假，陪伴孩子。