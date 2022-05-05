鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）車用業務成長題材激勵，今以漲停價40.95元收盤。華孚4月份自結合併營收為新台幣2.67億元，較3月份的3.42億元減少21.95%，主要係受大陸上海及昆山地區因實施新冠肺炎疫情防控措施而影響物流體系，造成出貨延遲所致；相較於去年同期的2.10億元增加27.33%。累計合併營收1至4月底初估為11.91億元，較去年同期的8.46億元增加約40.76%。

4月底華孚代重要子公司昆山華復精密公告配合當地政府防疫政策可閉環逐步恢復生產，預計5月營收表現較逐漸回復正常。

華孚新能源車業績占比持續提升，整體車載機構業務占比已逾8成。看好新能源車需求成長趨勢，該公司決定擴增馬鞍山產能，今年，建置馬鞍山二廠。華孚近年積極搶攻車用零組件業務，新能源車更是發展重心，並傳出打入美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)供應鏈，過去以筆電金屬機殼為主的業務，目前占比已降至2成以下。