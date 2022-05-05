博世集團董事會副主席與消費性產品事業群及能源暨建築科技事業群負責人Christian Fischer博士說，逾三分之一的碳排放來自建築物，因此，氣候行動也必須走入人們的家中。替代性供暖系統的轉型始於熱泵，若採用綠色電力則更為理想。

此一變革逐漸反映在全球各地針對新建築的法規，以德國為例，2024年前，65％新供暖系統將必須使用再生能源。Christian Fischer補充，2025年前，博世將加碼投資三億歐元發展熱泵業務。從目前到2025年的未來三年，熱泵市場年增率將達15％到20％，而我們則希望達成兩倍於市場增速的發展。

針對既有建築物，博世亦期待有所貢獻：該公司提供可使用氫燃料的燃氣鍋爐，以簡化天然氣供暖系統轉換至氫氣系供暖系統。此外，透過連結並整合樓宇系統，博世正進一步邁向提高服務在性經常性收入占比的目標。Christian Fischer指出，在樓宇系統業務中，服務收入已攀升至近一半的總營業額。而我們的策略目標是透過科技形塑氣候行動，同時拓展服務業務，彼此相輔相成。

以工業製造而言，博世正致力於提升自身工廠的能源及成本效率。博世集團董事會成員暨工業科技事業群負責人Rolf Najork說道，工業製造數位化將有助於氣候行動。透過聯網能源管理，每年製造過程的能耗平均可降低5％。

80個客戶專案和120個博世業務據點，已採用工業4.0產品組合中的能源平台。博世集團正走向工業科技電氣化。博世預計，2030年前30％的行走機械將達成電氣化，這意味著高壓系統的市場規模將額外增加15億歐元。

此外，博世希望以其工業科技助益電動交通。Rolf Najork指出，我們正與福斯汽車合作成立新公司，未來將供應歐洲的電池工廠所需的相關設備。我們的共同目標是成為電池系統量產的成本與科技領導廠商。專家預估，全球蓄電池製造科技的累計市場規模，在2030年前將達到500億歐元。

博世認為，歐盟的綠色協議將成為道路交通電氣化的決定性推手。博世集團董事會成員暨交通解決方案事業群負責人Markus Heyn博士說，所有汽車製造商都渴望在不斷成長的電動汽車市場中盡可能佔有一席之地。博世自認為汽車電動動力系統中的第一大供應商。關鍵的技術任務之一是讓電池在內的動力系統保持在合適的溫度，並維持座艙內的舒適度。

他指出，藉由智慧熱能管理系統，即能讓電動車行駛里程提高25％。為此，博世開發了彈性熱能元件（flexible thermal unit，FTU）的預整合解決方案，並以此開拓新市場，預計該市場規模在2030年前將達35億歐元。在燃料電池電動汽車領域方面，今年博世將開始生產卡車用燃料電池動力系統。

Markus Heyn表示，我們在德國班堡（Bamberg）工廠的目標是在2025年前生產千兆瓦的電池組。我們的目標是到了2030年時，駕駛燃料電池卡車的成本將應與駕駛柴油卡車差不多。博世再次提高車用燃料電池業務領域的資本支出，計畫2021年至2024年間，投資近10億歐元。