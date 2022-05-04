面臨短線波動環境，投資策略除保持耐心，現階段還可趁機檢視手中資產組合，防範下檔風險之餘，又可預先卡位烏雲消散後的反彈行情，預期全球經濟有下行風險，投顧建議可開始留意債券資產，掌握分批低接機會，首選美元計價投資級債居多的波灣債券基金。

富蘭克林證券投顧說明，近一周整體固定收益ETF淨流入91.08億美元，其中主要流入美國固定收益ETF有80.73億美元，新興市場當地貨幣也有11.24億美元。主要淨流出新興市場ETF有4.02億美元。以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入81.95億美元，非投資級固定收益ETF遭淨流出0.13億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至4月27日美國貨幣基金規模為4.51兆美元，較前一周增加0.92％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期全球經濟成長將朝長期趨勢放緩，通膨面臨挑戰，且政策自高度寬鬆收緊，但即便經濟成長轉弱，可能影響企業面，但著眼於消費者財務健康、勞動市場緊俏，仍看好市場表現。

雖然市場波動仍大，但評價面大幅改善，且基本面無虞，預估美國非投資級債利差傾向區間震盪，違約率仍將維持歷史低檔，今年接下來時間可望有不錯表現。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣債市為商品價格上揚的受惠區域之一，短線上檔壓力仍在於美國公債殖利率彈升的排擠，所幸隨美國公債殖利率已墊高，及地緣政治風險支撐避險需求，投資風險將可望降低。