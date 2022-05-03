BP退出Rosneft持股 資產減值255億美元 22:212022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國石油公司BP在3日表示因退出俄羅斯石油公司Rosneft的19.75％持股，使資產減值255億美元，令首季虧損203.8億美元，扭轉第四季獲利23.3億美元局面。其首季每股配息5.46美分，砸25億美元買回自家股票。股價盤中上漲3％報404便士。 印度人壽IPO規模縮 估募資27億美元 永續投資吸金 ESG碳商機多重資產成標配 #億美 #BP #Rosneft #資產減值 #持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美議員推銷波音客機 華航：未定案 04:102022/04/29 生活新聞 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 中國供應鏈受限 蘋果估衝擊本季營收40至80億美元 11:152022/04/29 財經 彰銀前十大股東 新勞退入列 04:102022/04/28 金融．稅務 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 12:482022/05/03 財經 穆斯克賣股 套現48億美元 04:102022/04/30 全球財經 《國際產業》成本高漲侵蝕利潤 亞馬遜盤後崩跌9% 11:582022/04/29 財經 蘋果憂供應鏈問題惡化 股價盤後下跌逾2％ 11:522022/04/29 財經 雷諾汽車擬以1盧布 出脫俄最大車廠持股 23:492022/04/28 財經 《國際產業》雷諾撤出俄羅斯 1盧布賣持股68%公司 12:402022/04/27 財經 兆豐銀統籌主辦中租控股2.5億美元聯貸案 完成簽約 20:032022/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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