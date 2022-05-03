英國石油公司BP在3日表示因退出俄羅斯石油公司Rosneft的19.75％持股，使資產減值255億美元，令首季虧損203.8億美元，扭轉第四季獲利23.3億美元局面。其首季每股配息5.46美分，砸25億美元買回自家股票。股價盤中上漲3％報404便士。