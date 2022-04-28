雷諾汽車擬以1盧布 出脫俄最大車廠持股 23:492022/04/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯官媒《Ria Novosti》引述工貿部長曼圖洛夫（Denis Manturov）報導，法國雷諾汽車（Renault）正與俄國政府談判，要以象徵性的1盧布，將在俄國最大車廠AvtoVAZ的68％持股，全數出脫給俄國官方資助的汽車研發中心NAMI。而雷諾保有五、六年內買回AvtoVAZ股份的選項，雷諾在莫斯科市中心的廠房也將移交給市政府。 俄停供氣 范德賴恩：仰賴俄化石燃料時代將結束 俄國斷供天然氣 重擊歐元 #俄國 #雷諾汽車 #盧布 #出脫 #車廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰爭再不解決 「高盛集團前副總裁」曝6字神預言 12:482022/04/28 政治 《國際產業》海外廠馳援 豐田3月產量創新高 14:492022/04/27 財經 波蘭保加利亞遭「斷氣」 烏控俄用能源脅迫歐洲 13:222022/04/27 國際 專家傳真－俄烏戰帶來的企業道德困境 04:102022/04/27 專題周報 波蘭保加利亞遭斷天然氣批俄勒索 希臘將伸援鄰國 23:342022/04/27 國際 《國際產業》雷諾撤出俄羅斯 1盧布賣持股68%公司 12:402022/04/27 財經 上海封控！零件斷炊！國產車廠被迫減產停工 04:102022/04/27 財經要聞 《國際產業》德商Uniper：目前進口俄天然氣安全 可實現盧布支付 12:282022/04/28 財經 光給戰車還不夠 英外相籲提供烏克蘭這武器 17:342022/04/27 國際 陳曦快評》俄國斷氣波蘭的啟示 13:442022/04/27 快評 俄羅斯開第一槍！斷了歐盟兩國天然氣 06:062022/04/27 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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