俄羅斯官媒《Ria Novosti》引述工貿部長曼圖洛夫（Denis Manturov）報導，法國雷諾汽車（Renault）正與俄國政府談判，要以象徵性的1盧布，將在俄國最大車廠AvtoVAZ的68％持股，全數出脫給俄國官方資助的汽車研發中心NAMI。而雷諾保有五、六年內買回AvtoVAZ股份的選項，雷諾在莫斯科市中心的廠房也將移交給市政府。