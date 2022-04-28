面對波蘭和保加利亞遭停止供應的問題，德國主要進口俄羅斯天然氣的進口商Uniper在周三表示，目前俄羅斯輸入德國的天然氣是安全的，傳輸量不會受到影響。

但是Uniper執行長Niek den Hollander也說，如果西方國家決定支持石油禁運，不排除俄羅斯可能會停止供應天然氣，作為反制裁和報復行動之一。

波蘭國有天然氣公司PGNiG已經證實，俄羅斯天然氣工業切斷了供應。

執行長進一步說，這是俄國與波蘭之間的協定，但是不影響該管線透過波蘭國境，轉進輸送到德國的天然氣供應。

不過執行長告知媒體，對俄國石油實施禁運，可能會導致天然氣供應進一步中斷，「西方的任何行動都可能引發反應」。

Uniper也證實，預計自己能夠按照俄羅斯政府提出的盧布支付方案，為長期天然氣合約付款。Uniper財務長Niek den Hollander說，公司認為，支付程序的修改，已經可以一方面符合西方制裁，並且也讓(盧布)支付成為可能。

她表示，Uniper使用的是一種機制，允許先使用歐元付款，而在俄羅斯銀行方面，歐元可以透過俄羅斯天然氣銀行(Gaprombank)兌換為盧布。她補充說，該新機制的第一筆付款將於5月底進行。