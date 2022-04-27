德國豪華車大廠賓士集團（Mercedes-Benz Group）27日發布最新業績，仗著漲價抵銷成本上揚的策略，第1季營收獲利皆見成長。賓士重申維持2022年的財測目標，但也警告俄烏戰爭、中國防疫封城及供應鏈問題，仍會衝擊產能和營運。

前身為戴姆勒的賓士集團，Q1淨利從去年同期的34億歐元增至34.9億歐元；營收自去年同期的328.8億歐元，擴大到348.6億歐元。

賓士Q1的息稅前利潤（EBIT），年增11％來到52億歐元；汽車部門經調整的銷售報酬率（Return on Sales）為16.4％。

賓士重申2022財年財測目標，包括集團營收略高於上一財年的水準，EBIT則與上一財年持平。但賓士也警告，俄烏衝突升高及中國擴大防疫封控恐衝擊產量，此外供應鏈限制及新冠疫情，預料也會影響今年營運。

賓士看好富裕階級對高檔車的強勁需求，大膽運用漲價策略，抵銷原物料及運輸成本上漲的壓力。

賓士財務長威爾海姆（Harald Wilhelm）周三在Q1季報發布後表示，該集團祭出漲價策略，一部分是基於旗下豪華車數量稀缺，要不是缺乏晶片，第1季即使沒壓低售價銷量也會很好。

不過他也提到，半導體供應依舊極為不穩，供應鏈瓶頸成了生產及配送的絆腳石之下，賓士預期第2季的庫存水位仍高。

被問及俄羅斯27日起停供波蘭和保加利亞天然氣，是否會影響賓士在當地工廠的生產，威爾海姆回應尚未看到任何衝擊，但正設法降低天然氣需求。

他透露，在德國的工廠雖有再生能源支應電力需求，廠房的暖氣設備及烤漆店運作還是要靠天然氣。

花旗集團的研究報告指出，賓士Q1業績強勁，靠的是漲價策略拉抬，「但即便宏觀經濟展望不明，在Q1財報報佳音後，賓士的全年財測看來還是太過保守。」