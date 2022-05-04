受惠於旗下疫苗與口服藥物銷售強勁，美國藥廠輝瑞（Pfizer）今年首季（3月底止）營收、獲利雙雙優於市場預期。儘管上季業績表現亮眼，但輝瑞仍以研發費用高漲為由調降全年獲利展望。

輝瑞3日公布財報顯示，首季營收年增77％至256.6億美元，優於分析師預期的238.6億美元。上季淨利較去年同期攀升61％至78億美元，經調整後的每股盈餘（EPS）為1.62美元，高於市場預期的1.47美元。

輝瑞上季營收大幅成長，主因在於新冠疫苗與口服藥Paxlovid分別貢獻132億美元與15億美元進帳。

輝瑞周二下調全年獲利預測，從先前預估的每股6.35美元～6.55美元下修至6.25美元～6.45美元，理由在於研發支出因素與匯率變動衝擊。今年營收預測維持不變、推估介於980億美元～1,020億美元。其中，疫苗銷售估達320億美元，Paxlovid估220億美元。