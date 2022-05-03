新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，負責疫苗施打的懷寧醫院醫護人員在施打前討論施打流程。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，預備接種疫苗的學童依序掛號。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，負責疫苗施打的懷寧醫院醫生對同學仔細問診。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，學童在醫護人員及志工貼心安撫完成莫德納疫苗注射。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，一位低年級學童完成莫德納疫苗注射，老師趨前安撫該童的情緒。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，桃園市長鄭文燦(左)到場關心施打狀況。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，桃園市長鄭文燦(左)到場關心施打狀況。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，一位高年級學童注射時緊靠志工的肩膀尋求安慰。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，一位高年級學童注射時比出勝利的手勢。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，一位中年級學童在休息區與陪伴的媽媽秀出小黃卡。(陳怡誠攝)

新冠肺炎疫苗日前開始為6-11歲學童接種，桃園市龜山區自強國小3日施打莫德納疫苗，期盼透過施打疫苗提升兒童保護力及預防重症。（陳怡誠攝）

新冠肺炎疫情持續攀升，6到11歲學童疫苗自2日開始施打，全國各縣市教育局規劃校園集中接種疫苗作業，發放莫德納疫苗接種須知及評估暨意願書進行意願調查，陸續啟動進行莫德納疫苗接種作業。

6至11歲學童每劑為0.25mL，滿12歲的六年級生基礎劑每劑為0.5mL，學校和醫療院所依不同劑量以場地分流、施打分時方式實施接種，保護學童安全，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，將由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所（含衛生所）進行補接種。

桃園市長鄭文燦前往龜山區自強國小視察第1劑莫德納疫苗入校接種作業時表示，桃園市國小學童共計13萬1000多人，約6萬3000名家長填寫疫苗施打同意書，同意率約為48％，市府會全力協助學校，希望能在6月中旬完成近200所國小學童的疫苗施打計畫，並針對6-11歲及12歲以上接種劑量不同，桃園市採「雙軌制」疫苗接種服務，除入校分時段接種，家長也可自行帶學童至醫院或診所，免收掛號費接種疫苗，期盼透過施打疫苗提升兒童保護力及預防重症。