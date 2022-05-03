新冠肺炎疫情持續攀升，6到11歲學童疫苗自2日開始施打，全國各縣市教育局規劃校園集中接種疫苗作業，發放莫德納疫苗接種須知及評估暨意願書進行意願調查，陸續啟動進行莫德納疫苗接種作業。
6至11歲學童每劑為0.25mL，滿12歲的六年級生基礎劑每劑為0.5mL，學校和醫療院所依不同劑量以場地分流、施打分時方式實施接種，保護學童安全，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，將由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所（含衛生所）進行補接種。
桃園市長鄭文燦前往龜山區自強國小視察第1劑莫德納疫苗入校接種作業時表示，桃園市國小學童共計13萬1000多人，約6萬3000名家長填寫疫苗施打同意書，同意率約為48％，市府會全力協助學校，希望能在6月中旬完成近200所國小學童的疫苗施打計畫，並針對6-11歲及12歲以上接種劑量不同，桃園市採「雙軌制」疫苗接種服務，除入校分時段接種，家長也可自行帶學童至醫院或診所，免收掛號費接種疫苗，期盼透過施打疫苗提升兒童保護力及預防重症。
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