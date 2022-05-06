南投縣政府補助家戶購買廚餘處理機，每戶最高1萬元。（廖志晃攝）

環保局長李易書，說明廚餘處理機補助流程。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店總經理張羽，說明雲品廚餘處理情形。（廖志晃攝）

廚餘機業者，到縣府展示最新機型。（廖志晃攝）

南投縣沒有焚化爐，縣內大量垃圾去化不易，其中約有2到3成是廚餘，也是臭味來源；縣府為落實垃圾分類廚餘減量，籌措2000萬元補助家戶購買廚餘處理機，每戶最高補助1萬元，經費用罄為止，數量有限，5月9日起開始受理申請。

縣府環保局為鼓勵民眾養成廚餘減量、回收習慣，開辦家用「生物分解型」廚餘處理機補助，6日邀集廚餘處理機業者到縣府展示最新機型；縣長林明溱、立委許淑華，議員蔡孟娥及張嘉哲等人都呼籲縣民，把握有限的補助額度，響應廚餘減量。

林明溱指出，家用廚餘機可以為4口之家，每日處理1公斤的廚餘，同時解決臭味問題，只要設籍於南投縣，購買廚餘機後檢附申請書、發票、戶口名簿、說明書、匯款帳號及使用照片等資料，郵寄到環保局提出申請，經審查通過後，補助以廚餘機價格5成為原則，每戶補助金額最高1萬元。

日月潭雲品溫泉酒店總經理張羽現身說法表示，雲品引進廚餘機每日處理廚餘100公斤，廚餘分解處理後的有機肥資材，成為房客體驗栽培多肉植物的生態環保原料，落實循環利用。

環保局長李易書表示，從家戶垃圾採樣，發現廚餘占2到3成，透過家用廚餘機補助專案，至少可吸引2000戶加入廚餘再利用行列，有效減少廚餘體積80％以上，並且可用於家中盆栽施肥。 相關補助辦法可至環保局官網或粉絲專頁查詢，或直接向行政科聯繫（049）22425586、（049）2237530分機1609簡小姐、或1607蕭先生。