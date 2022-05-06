在立委陳玉珍的大力爭取下，中央核定補助6200餘萬元，專門用以補助鄉鎮資源回收貯存場優化工程。（立委陳玉珍辦公室提供）

陳玉珍爭取中央補助，提升資源回收貯存場的工作效能與環境條件。（立委陳玉珍辦公室提供）

金門每日生活垃圾量約40公噸，曾累積千餘公噸無處可去，也曾被台灣代燒的縣市「退運」，縣環保局近年努力推動垃圾分類、減量，獲得全國最落實執行縣市的榮譽。在立委陳玉珍的大力爭取下，中央核定補助6200餘萬元，專門用以補助鄉鎮資源回收貯存場優化工程，提供環保人員更安全舒適的工作環境。

陳玉珍指出，金門因每日處理量能太小，無法設置小型垃圾焚化爐，若採掩埋方式也有場域容量有限難題，只能從加強垃圾分類和資源回收下手，在全島各鄉鎮清潔人員用心執行下，金門成為全國資源回收工作的模範縣市，期待中央這筆補助款能切實優化相關的軟、硬體設備，提升資源回收貯存場的工作效能與環境條件。

環保署也說明，金門縣環保局共提出5個補助案的經費申請，目前已核定金湖鎮、金沙鎮及烈嶼鄉3個鄉鎮的補助經費共6200餘萬元，另金城鎮、金寧鄉的補助案在送交補正計畫書審查後，未來也會全力協助核發相關補助經費。

至於已核定補助的工程發包後，該署也將持續追蹤工程執行進度和工程督導作業，確保優化工程施作及營運管理的品質。