快篩一劑難求，新北市議員劉美芳今日質詢時指出，新北約有1.8萬名低收弱勢戶，相對北市提供500元快篩試劑補助、高雄市也有快篩兌換券，新北沒有任何具體補貼方式，要求新北盡速擬定補貼方式。新北市社會局長張錦麗表示，市府有在規畫，但因訂的貨都沒到，其他地區補助費用，但民眾還是要去藥局買，沒貨一樣排不到。

劉美芳說，目前新北市的作法，是針對居家照護者提供「居家照護關懷箱」，內含快篩劑，或是可能透過愛心大平台贈送快篩劑，但在快篩劑短缺的狀況，這樣的作法等同失效，除非有充裕的快篩劑，否則光憑贈送的方式，相信會有許多低收入戶者，完全拿不到快篩劑，可能成為染疫黑數。

劉美芳說，目前新北市的藥局每間每日分配78份快篩試劑，而新北市特約藥局僅有892間，僅占全國4955間的18％。以藥局來說，新北市就已是分配不足，更不用說還要有充足的量，贈送給新北市的低收入戶。

劉美芳認為，新北市政府一定要盡快研擬方案，對低收入戶提供一定的補助金額，除了讓他們有錢買快篩外，社會局也應該要更主動關心低收入戶的疫情擴散狀況，否則在1922、衛生局電話都撥打不通的狀況之下，有些低收入戶就算染疫了，都沒有快篩劑來確認是否為陽性，更不用說還去做PCR的檢測，將淪為自生自滅的狀態。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市目前有在規畫補助低收入取得快篩試劑，但目前向廠商訂的貨都沒到，現在拿券還是要去藥局宅對，現在很多貨都被中央調走，藥局沒貨還是排不到；張強調，如果貨到馬上就發。