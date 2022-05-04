中央流行疫情指揮中心實施家用快篩實名制，但基隆近日爆出有人將每劑100元購得的快篩試劑加價轉賣。市警局表示，快篩劑是醫藥器材「管制藥品」，不能私下買賣，最高可罰100萬元。

基隆市議員鄭文婷表示，近期接到陳情，有民眾到藥局購買實名制快篩試劑後，每劑再加價50元轉賣，懷疑有特定集團收集防疫物資。她提及，疫情至今已2年多，起初有口罩之亂，沒想到快篩也有類似問題，呼籲珍惜防疫物資，切勿趁機發災難財。

基隆市長林右昌今日於定期會回應，快篩實名制要插健保卡購買，並限一人一盒，囤積不易，但有些廠商可能手上有貨，會請警政和衛生單位在市場查察。

基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤指出，快篩試劑屬於醫療器材管理辦法的管制藥品，只有醫療器材商及藥局可以販賣，如擅自在網路販售，可處3萬以上、100萬以下罰鍰。

基隆市警察局呼籲，若民眾發現網路販售新冠肺炎快篩試劑，或以實名制購買後加價販售等類似情形，請撥打1919專線，另可向地方衛生局檢舉。