桃園市4日新增4814人確診，桃園市長鄭文燦4日說明疫情，指巨蛋採檢站提供快篩陽性者專用，採檢611人，有603人確診。針對快篩問題，他也說，祕書處4萬劑快篩已經快用完，請中央盡快撥補，也希望快篩實名制若夠，也可以開放一般通路購買。

鄭文燦表示，桃園目前有7社區採檢站，其中巨蛋採檢站提供快篩陽性者專用，採檢611人，有603人確診，代表專用採檢站是對的，其他社區採檢站陽性率不斷提高，代表社區不斷蔓延流行。

提到醫療量能，鄭文燦說，11責任醫院開出專責病床783床，目前使用256床提供中重症，還有527床可以做備量。此外加強版防疫旅館清症，第一家上線130間，提供260人，目前收治66間83人。目前居家照顧總案件1萬815人，有做申請視訊診療、關懷8881人，已經完成82％。

至於疫調方面，他說，目前採自主通報中央系統，但部分民眾填寫不齊全，因此相當大比例沒有收到中央簡訊，為了加強通報後照顧，桃園市決定衛生局原來Google表單繼續使用，民眾可以治衛生局入口網站直接通報，採取中央地方雙軌做法處理自主通報。重症部分才需要到醫院。

鄭文燦也說，學校累計3033人確診，共2899人學生、134人老師，有2455人在隔離。鄭文燦也說，如果政府快篩實名制徵用範圍完成，應該要開放一般通路，也可以讓民眾買的到。這段時間，面對的如何減災，把第一線人力用在最需要用地方，也請大家不要慌張。

媒體詢問快篩能否替代PCR？鄭文燦說，機制仍然要按照中央進行，不過目前認為很接近了，快篩陽性就應該盡快做完PCR，等待期要自主居隔，才能確保自己跟家人最好方法。