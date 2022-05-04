嘉義縣消防局一名消防員今傳出快篩陽性，駐地分隊布袋消防分隊立即展開全面清消，第一大隊大隊部及布袋分隊人員全數快篩皆為陰性，稍早該名消防員的PCR結果出爐，確定為陰性，虛驚一場。

嘉縣消防局副局長蔡建安指出，該名消防員因家人被通知確診，他雖無症狀，仍在家自我隔離並快篩，一發現是陽性，就立即回報消防局，消防局也立即針對布袋分隊和第一大隊進行清消，並靜置2小時，下午PCR出爐，確定是陰性，警報暫時解除。

蔡建安強調，消防員是防疫第一線，也攸關民眾生命財產安全，消防局隨時依照疫情變化隨時因應。