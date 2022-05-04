快篩實名制自4月28日上路，全台共4955家藥局響應，但每家藥局一天只有78份，引發搶購潮。外界關心快篩實名制下一輪何時開放？衛福部長陳時中今透露「最快5月15日前」。至於目前國內快篩試劑庫存量多少，衛福部表示，至少有40萬份（200萬劑）以因應每天配送量，由於每天都有貨進來，沒有精確計算庫存量。

國民黨立委張育美指出，快篩實名制上路後民眾還是買不到，即使願意花多一點錢買「非實名制」快篩同樣買不到。她詢問快篩實名制下一期何時開放？陳時中回答「最快5月15日前」。

張育美提到，由於快篩實名制最初委由嘉里大榮物流配速，但因需求量龐大，排擠其他藥物配送量能，雙北有多家醫院出現藥物配送遲滯情形。陳時中回應，本周適逢五一勞動節假期，物流都會很緊，預計下周就會回歸正常，目前中華郵政已加入配送，壓力會緩解很多。

國民黨立委洪孟楷認為，一家藥局每天僅供應78人份快篩，還要區分單雙號，如果今天沒買到，還要等後天才能再排，新北市更估算平均要將近1個月才買得到，是否可再增加配送量？還是庫存不足？衛福部次長石崇良表示，快篩實名制每天都要供應200萬劑，相當於40萬份，庫存一定有超過200萬劑，但庫存每天都在變動，未計算精確數字。

民進黨立委林靜儀3日公布確診消息，她2日出席立法院衛環委員會，和多名立委曾接觸。民眾黨立委蔡壁如說，周一林靜儀委員和多位委員坐在這邊討論，「大家為了自清都去篩」，民眾也是搞不清楚的情況，恐慌也要篩、48小時也要篩、有症狀也要篩，政府應提供正確的衛教知識，究竟什麼樣情況才需要去醫院，回歸醫療分級制度。

當天同樣在場的衛環委員會召委、國民黨立委林為洲質疑，如何定義「有症狀就要篩」，例如林靜儀委員說自己平常就有過敏，常常會咳嗽，「如果今天咳比較嚴重，算不算有症狀？」只能用快篩確認一下，這是一個科學驗證，症狀實在很難判斷，希望政府能盡快準備足夠的快篩劑，未來一定會用很多。