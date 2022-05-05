新北市人口約400萬人，去年出生人口約有2.4萬多人，位居6都之冠，不過近年人口卻有流失狀況。民眾黨新北市黨部今召開「請新北市政府送給媽媽們一個小確幸」記者會指出，新北市生育補助在6直轄市僅屬中段班，呼籲提高第2胎生育補助，比照北市的2.5萬元補助金，留住年輕人、新婚家庭。

民眾黨發言人兼市議員參選人王如意表示，目前6都生育津貼最優惠的是桃園市，單胞胎有3萬元、雙胞胎每胎3.5萬元，三胞胎以上每胎則給4.5萬元，不過新北市前2胎，每胎僅補助2萬元，與桃園市補助相差甚遠，甚至也低於台北市第二胎2.5萬元。

王如意指出，因為現在年輕人不敢生太多胎，不求新北比照台南市第5胎以上，每胎補助5萬元，但是希望新北能與台北有同樣標準，兩市僅有一水之隔，不過第2胎補助卻相差5000元，且新北補助也遠不及桃園恐會出現人口流失問題。

民眾黨指出，新北市2020年仍有403萬人，但截至今年3月底卻跌破400萬人，顯見已有人口流失問題，桃園市房價低，距離雙北都會區也近，若新北市能提高生育補助，並搭配其他優惠措施或廣設公托的建設，將有望改善人口外流問題，也能使年輕人敢於安居樂業。

民政局表示，新北市今年針對生育獎勵推出3項新措施，考量北北基桃共同生活圈，納入民眾就學就業需求，放寬申領條件中的「併計北北基桃設籍期間」、「明文同性配偶收養他方所生子女」及「第3胎以上補助3萬元」，解決設籍本市10個月的條件鬆綁，避免父母因工作設籍，錯失領取補助機會。

民政局補充，新生兒出生人數的增減，應考量父母親多方面的實際育兒需求，市府將通盤衡量整體財政，持續改善、營造友善生兒育幼環境，提升生育率。