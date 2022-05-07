國民黨立法院黨團日前揭露，「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，無醫療專業和相關實績，竟能承接1700萬劑快篩試劑的採購，國民黨團今天再質疑高登環球是上市公司昶虹（2443）的人頭公司，把衛福部當傻子耍。對此，民進黨立委許智傑今天表示，拜託國民黨不要再做政治算計，一起幫台灣找快篩試劑比較重要。

針對國民黨團近日接連對「高登環球生醫有限公司」提出諸多質疑，許智傑表示，這次快篩購買採開放性合約，只要符合資格和條件的廠商都可以洽談採購，根本不是像國民黨所言，政府只圖利一家廠商。

許智傑反擊表示，國民黨到底是不懂還是故意抹黑，拜託國民黨不要再做政治算計，一起幫台灣找快篩試劑比較重要。

面對國民黨近期不斷提出質疑，高登董事長劉緯澤昨出面受訪表示，棄標原因跟政治沒有關係，是因為做不出來1700萬劑快篩劑，與疫情指揮官陳時中稱是政治干涉商業有落差。

許智傑說，高登可能承受太多壓力，避免繼續被抹黑攻擊，希望趕快畫下句點，過去浩鼎和宇昌案也都被抹黑得很無奈，這種心情可以理解也尊重，只是快篩試劑無法即時進口的話，受害的是全體國人。