近日一名男網友把使用過的快篩試劑拆解後，發現只是2片塑膠殼和1張試紙組裝而成，低成本卻要價180元，他忍不住說「這是你我不願面對的真相，水很深」，他將其PO上網後，引發1.5萬網友開罵，「成本沒有人這樣算的，無知真的很可怕」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，他將快篩試劑拆解後，發現僅是2片塑膠殼和1張試紙，估算塑膠殼成本不到0.5元，試紙連0.1公克的紙漿原料都不到，「組裝起來卻賣一支180元，這是你我不願面對的真相，水很深啊！笑死。」

貼文曝光，引發1.5萬網友抨擊，「研發也是成本啊」、「你有算到研發的成本嗎？」、「講這麼多，你可以去研發一支」、「講這種話有經過大腦嗎？」、「成本沒有人這樣算的啦」、「你以為這是普通A4紙嗎？」、「無知的人真的很可怕」、「你應該是智商確診」。

其他人也舉例回應，「iPhone成本也沒多少，賣你3萬多是不是也不合理？」、「照這個邏輯來說，驗孕棒也很貴」、「保險套只是一個塑膠套喔」、「研發新的藥品，要1億美金，但一顆藥成本可能才1元，賣你100元算貴還便宜？不然你來成立實驗室、醫療團隊？」