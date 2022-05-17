本土疫情持續升溫，醫療院所的醫護工作量暴增，一名小兒科診所醫師柳雱邁表示，晚間10點看診結束後，還要接著做視訊門診，一路忙到凌晨1點多，發現多數的病患也都還沒睡，他驚訝直呼，「得到新冠不是應該早點休息嗎？」

柳醫師利用LINE約視訊看診。（圖／翻攝自柳雱邁小兒科粉專）

柳雱邁15日凌晨於診所粉專指出，凌晨1點多還有許多等待看視訊門診的民眾，他利用通訊軟體留言詢問對方是否睡了，若已休息，隔日再安排視訊看診，沒想到每個病患都秒回「還沒」，令他相當驚訝，「得到新冠不是應該早點休息嗎？」

據《ETtoday新聞雲》報導，柳雱邁表示，診所門診的病患太多，視訊門診只能趁空檔或晚上下診時開始，且初診病患須先上雲端查病歷、確認是否具居隔身份，所有資料都要人工一筆筆輸入，相當耗時。

柳雱邁提醒，染疫後若是輕症的民眾不必急著看診，應早點休息、補充水分、吃得營養均衡，才能提升免疫力，加速身體恢復健康。

貼文曝光，網友紛紛留言，「我的天啊！柳醫師怎麼看診都看到凌晨」、「醫師辛苦了」、「辛苦了，希望醫師也要有足夠的休息時間啊」、「1點多還在視訊看診，真的辛苦了」、「辛苦醫師了，連半夜都要加班，醫師也要注意身體健康喔」。