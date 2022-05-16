疫情指揮中心昨拍板，65歲以上族群只要快篩陽性並經醫師評估 ，就可給予抗病毒藥，北巿聯醫忠孝院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇狂讚，這才是逆轉死亡黑數的關鍵，也是人民需要的政策，但視訊門診醫護的工作可能會因此爆量。

姜冠宇昨（15）日於個人臉書粉專指出，指揮中心宣布65歲以上長者，即使非居家隔離、自主防疫或居家檢疫，只要家用快篩結果為陽性，經醫師評估後就可以給予抗病毒藥，他大讚這才是逆轉死亡黑數的關鍵政策，符合人民需要，「真正的綠色通道來了」。

姜冠宇說，所謂的綠色通道也就是無須申報或免驗通報，從醫療角度來看，就是降低門檻，提升優先序，是非常關鍵的政策，認為對的防疫措施就是要給予稱讚。不過他也說，接下來視訊門診可能會被打爆，提醒視訊診的醫護要準備好了。

疫情指揮官陳時中昨日於記者會中表示，和地方政府討論後，大家一致認為行政負擔一定要減低，強度上要放鬆，65歲以上快篩陽，經醫師評估後就可開處方給藥，相關配套措施近期會公布。