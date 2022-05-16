本土個案10天飆逾53萬例，精神科醫師沈政男表示，連續4天增6萬多例，是因為人流指數下降的關係，並非黑數，這波疫情要達到趨緩，若以每天新增10萬例來看，最慢7月中旬就會緩解，最快是6月底，不過他強調緩解並非零確診，而是每日仍會新增千例。

沈政男昨（15）日於個人臉書分析，連續4天本土新增6萬多例，但這不是黑數的關係，而是人流指數降幅，達到去年5月疫情的2／3；中南部這4天也幾乎停下來，顯然他們也沒有黑數。另外，增加19死已沒有前兩天那麼多了，原因在於這是一種校正回歸，而非一天內的死亡數字。

沈政男指出，確診20%左右疫情就會緩解，因為拐點時Rt值等於1，達到這個點，必須要群體免疫力達到0.75，以目前三劑施打率達6成，感染保護力約7成來算，等於42%，因此還要33%的人染疫，才能達到0.75，且因為有無症狀感染，約20%染疫，R值就會開始小於1。

沈政男表示，以R值被壓到接近1，但仍大於1，且以每天新增7萬例本土來說，會持續65天，大約是2個月。「這是最慢」，如果每天新增10萬，就是一個半月左右，總之疫情最慢在7月中旬就會緩解，最快則是6月底，他強調緩解不代表是零確診，而是每日新增幾千例。

沈政男說，因為民眾自動升級，疫情曲線會壓得比較平，但也會拉得比較長，醫療量能現在看起來是不會崩潰了，接下來只要把高齡長者保護好，讓死亡率降到最低。