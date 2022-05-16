北韓日前罕見宣布境內爆發COVID-19疫情並實施封鎖，但疫情急速擴大。根據官媒周一（16日）最新統計，該國周日（15日）新增39萬名發燒患者、8人死亡。累計12日公開疫情以來，這一波全境發燒病例累計破百萬，已逾121萬例、死亡病例累計50例。北韓官媒今天報導，領導人金正恩召開政治局緊急會議，並下令動員軍隊，以穩定首都平壤的藥品供應狀況。

北韓官方研判當地流行的是Omicron變異株，應有許多無症狀病例不在「發熱病例」之列，加上極低的檢測能力，北韓確診人數應是遠遠遭到低估。

由於北韓醫療資源貧乏，又無新冠治療經驗，韓國正研擬透過熱線，向北韓表達提供防疫援助的意願;此外，韓國媒體報導，一支10名的中國大陸醫務人員團隊已向北韓提供協助，派往平壤傳授遏制病毒的方法，預計支援規模會進一步加大。倘若消息屬實，這是2020年初新冠疫情爆發以來，北韓2年多來首次接受來自國外的人入境。

另一方面，美國總統拜登將於20日訪韓，並於隔日與韓國新任總統尹錫悅會談，將討論包括應對北韓挑釁等三大議題。