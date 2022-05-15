母親節你是不是沒回去看媽媽？端午節你還要不要回家？你有同事確診嗎？你小孩有同學確診嗎？你還敢約外食聚餐嗎？你要不要參加國際書展？處在疫情爆發下的台灣，你是感到恐懼，還是恐慌？是恐慌，還是恐怖？

維基百科解釋「恐懼」（Fear），是感覺危險與威脅的一種強烈情緒。恐懼會導致生理變化，產生行為反應，做出攻擊性或試圖逃離的反應。人類的恐懼可能是對當下發生某種刺激的行為，或是對未來威脅的預期與期望。一般而言，恐懼是面對變局時，人類為了生存而必須有的風險意識。但如果是不必要的擔心、焦慮、慌亂，那是「恐慌」。恐慌會造成心理陰影，形成社會混亂。但如果是天災地變、人為惡意攻擊、有意的漠視不作為，那都應該是「恐怖」，因為你不知道接下來會怎麼死的？對台灣現在面對疫情的處置，你覺得是恐懼、恐慌，還是恐怖？問題是出在溝通傳播、治理能力，還是壞心惡意？

比利時知識型網紅，曾獲頒狄德羅科普獎的納森．宇天達爾，對溝通對話出問題的情境寫了《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》一書，提醒大家有時忍一時卻會愈想愈氣，有時吵一架也不代表你就贏了，關鍵在你的心態與對話技術。

在2019年歐洲議會大選期間，曾經流行過「砸奶昔」運動。面對不同立場的異議人士，群眾會準備奶昔招待，但不是給人喝的，而是砸在對方身上。當年情勢緊繃時，維安人員要求當地麥當勞停售奶昔，另一家速食店則被指控在煽動暴力，因為他們趁機打了一波奶昔廣告。

把場景移至我們身處的辦公室、家裡或社群平台上，意見不合就開戰，這樣的情況也屢見不鮮。然而，這些都落在「溝通標靶」最外圍的失分地雷區：肢體暴力和語言暴力。逞一時之快的意氣之爭，或許能解一時的悶氣，但要提醒自己的是：這對我們想達成的目標有沒有助益？

你可以有情緒，但別忘了溝通的目的。你可以有為難之處，但別忘了尊重對方的權益。真正的溝通贏家是在協商後獲得更好的成果。也就是所謂的「溝通標靶」的建立，取得共識的靶心。台灣現在正是需要一個在疫情期間取得社會共識的關鍵時刻。

我們需要知道恐懼。網路上流傳一句話：「大樂透頭獎難中，很多人相信會中。新冠肺炎易中，很多人卻不相信會中。」這是危機意識的不足。囤積罐頭、搶買發燒藥，完全不敢出門，這是不必要的恐慌。但沒快篩劑就要解封、不提供重症病房只放人在家自理、不備足急救藥品任由死亡人數竄高、沒想怎麼讓確診人數下降只講7月可能不戴口罩，這不是恐怖分子的行為那是什麼？這跟校園殺人、捷運無差別攻擊有什麼不同？

歌德說：「勇敢裡面有天才、力量和魔法。」勇敢其實是與深思和決斷為伍的，但不是無知的恐懼、莫名的恐慌，更不該造成無能的恐怖。難道我們只能期待幸運降臨，祈禱上帝眷顧？

（作者為台北市出版公會理事長）