中信金(2891)子公司台灣人壽今年大舉徵才，將招募2,000名保險顧問，並端出全戰力教育訓練，及全方位數位工具，要為年輕世代打造精彩未來。台灣人壽5月將於全台舉辦5場「翻轉未來的選擇」職涯講座，攜手1111人力銀行發言人黃若薇，和年輕人面對面，教戰職涯發展與成功經驗，分享如何成為一名「超級業務」，為客戶和自己創造更好的價值。

行政院主計處薪資平台顯示，2021年金融及保險業經常性薪資依舊高於其他行業，平均每月為65,356元；1111人力銀行分析指出，近10年百人以上企業的CEO，有3成出身業務。

台灣人壽致力創新數位服務，2021年底即推出便利安全的「三刷三免」遠距投保服務，全程免下載安裝程式、免接觸、免紙本，不受時間空間限制，15分鐘即可完成投保防疫零接觸；此外，行動保全APP、龍e賠、數位學習平台、智能幫手iKASH、保單健檢等各項數位系統優化上路，透過全方位的數位工具轉型，突破疫情下業務員服務的限制，成為晉升「超級業務」的最佳利器。

台灣人壽2021年業務員13個月定著率達83.23％，明顯高於業界平均63.89％。今年台灣人壽將廣招逾2,000名跨界菁英，針對保險顧問更提供「新人三年全戰力」整合訓練，以完善的激勵晉升方案，透過在地輔導、數位工具輔助及榮耀制度，鼓勵更多轉職者及社會新鮮人投入保險服務。