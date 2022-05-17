「0＋7」新制今上路，同住家人確診但打滿3劑且快篩陰性，可免隔離，全台約1466萬人適用，林口長庚醫院副院長邱政洵直言，0＋7政策一定會使疫情變得更加嚴峻，再加上現階段各醫療院所已非常混亂，醫療系統是否承受得了，「只能再觀望未來兩周的變化」，呼籲民眾要加強自我防疫意識，才能降低0＋7帶來的衝擊。

邱政洵表示，確診者的密切接觸者已沒有電子圍籬管控，民眾在自主防疫期間，有無快篩陰才出門，這點也無法確認，再加上潛伏期間篩檢並不準確，且近期有許多防疫新制上路，如快篩陽即確診、視訊診療等，各大醫療院所已非常混亂，0＋7實施一定會讓疫情擴散，確診人數勢必會增加，醫療系統是否承受得了，「只能再觀望未來兩周的變化」。

邱政洵說，認同指揮中心推算這波疫情在5月底達高峰，但將3＋4鬆綁為0＋7後，疫情會走到什麼程度，仍是未知數，0＋7還需要各項配套措施，才能因應疫情後續變化。

邱政洵說，要降低0＋7帶來的衝擊，最重要的是自我防疫意識，確診者的同住家人，要依規定餐飲不內用、不前往人潮密集場所，隨時佩戴口罩；一般民眾則是佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，關鍵期就是未來兩周。