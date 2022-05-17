雨終於停了，氣象局表示，今天到周四降雨趨緩，周五起至下周一另一波梅雨滯留鋒面抵達，全台轉雨，其中六、日雨勢最明顯，西半部、東北部有陣雨或雷雨，而氣象達人彭啟明PO出過去3天累積雨量圖，全台滿滿的雨，幾乎半個台灣累積雨量都紫爆，達到150至300毫米。

圖為過去3天累積雨量圖，全台滿滿的雨，幾乎半個台灣累積雨量都紫爆。（翻攝自彭啟明臉書/氣象局提供）

彭啟明在臉書發文指出，連續下了3天，全台滿滿的雨，總算在今天告一段落，逐步趨緩，今起到周四（19日）的空檔時間較多，雖仍偶有短暫陣雨，但總算可看到陽光，民眾可以快洗衣服。之後周五到周末（20至22日）鋒面又將接近，再轉不穩定。

從彭啟明PO出的過去3天累積雨量圖可看到，全台累積雨量超可觀，到處都是雨，其中西半部和山區累積雨量最多，半個台灣都紫爆，累積雨量達到150至300毫米。

氣象局表示，今天（17日）白天起東北季風減弱，這波滯留鋒面所帶來的降雨即將趨緩，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部大多轉為多雲透光的天氣；溫度方面，白天起各地將逐漸回升，新竹以北及宜、花高溫預估將回暖到22至24度，其他地區可達25至27度。

氣象局表示，周三、周四（18日、19日）白天氣溫逐漸回升，各地高溫接近30度，感受溫暖偏熱；降雨主要在東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北也有機會出現零星降雨，其他地區為雲量較多，且午後有局部短暫雷陣雨，範圍較小，以山區為主。

氣象局表示，周五至下周一（20至23日）另一鋒面影響，雖然結構較弱，但台灣附近水氣又增多；周五天氣逐漸轉變，北部地區及基隆北海岸降雨機率增，有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨；周六、日兩天雨區擴大，降雨較明顯，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有不定時的短暫陣雨或雷雨；下周一降雨稍緩，逐漸轉為東北風降雨的型態，北部及東半部有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。