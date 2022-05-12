累積雨量預測圖。（翻攝自氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

今年首波梅雨鋒面接近，中央氣象局表示，明（13日）全台都有雨，周末兩天梅雨滯留鋒直接影響，雨勢最劇烈，西半部、東北部地區嚴防局部大雨或豪雨，加上東北季風影響，低溫只剩17度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，未來5天雨量累積很可觀，預計這波梅雨鋒面將影響到下周二（17日），各地雨勢才會緩和。

中央氣象局表示，明天梅雨鋒面接近，全台及澎湖、金門、馬祖都有機會發生陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部地區有局部大雨發生機率。溫度方面，明天北部地區感受較舒適，南部地區沒下雨時較為悶熱，北台灣高溫約25到27度，其他地區約27到31度；早晚各地低溫約17至21度，感受上較為涼爽。

周末兩天是梅雨滯留鋒影響最明顯的時間，台灣周遭對流雲系發展旺盛，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一起梅雨鋒面逐漸南移，北台灣地區雨勢稍趨緩，不過中南部及東南部地區、澎湖仍有陣雨或雷雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，周六到下周一受東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部地區白天高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右。下周二白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，未來5天雨量累積很可觀，尤其是西半部地區雨勢較明顯，提醒大家周末兩天雨勢最大，雖然偶有停雨空檔但時間不短，須留意短時強降雨，預計這波梅雨鋒面只影響到下周二，各地雨勢將緩和2、3天。