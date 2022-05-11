隨著梅雨鋒面接近台灣，明（12日）午後開始中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，各地山區亦有局部大雨發生機率。周末梅雨滯留鋒抵達台灣上空，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、宜蘭地區嚴防局部豪雨，另外受東北季風影響，周末各地低溫降至17、18度。

中央氣象局表示，明天起梅雨鋒面逐漸接近台灣，上午各地有短暫陣雨發生機率，但降雨時間較短暫、空檔較長；下午起水氣增多，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，各地山區亦有局部大雨發生機率。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，明晚到周五梅雨鋒面更接近，降雨範圍再擴大，中部以北、東北部地區有局部大雨發生機率，各地山區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機會。

溫度方面，明天夜晚清晨各地低溫約22至24度，不過白天溫度略上升，各地高溫為29至31度，中南部地區溫度會再更高一些，感受上溫暖悶熱。

11日到12日降水預報圖。（中央氣象局提供）

預報員劉沛滕指出，周末梅雨滯留鋒來到台灣上空，全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨，西半部及宜蘭地區有局部大雨或豪雨發生機率，加上東北季風影響，各地天氣轉涼，低溫可能降至17、18度，北部及東北部地區高溫只有20度左右。

下周一梅雨滯留鋒南移，雨勢逐漸趨緩，但中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；下周二、三僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。下周一東北季風持續影響，各地天氣稍涼；下周二白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升。