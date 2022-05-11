低氣壓在華南沿岸徘徊，大陸南方多地將迎來連續數天的大雨及狂風雷暴天氣。據《中新網》報導，此次強降雨過程是大陸今年汛期以來最強降雨，涉及範圍廣、持續時間長、累計雨量大、致災風險高，局部地區日降雨量或將突破歷史同期極值。而受到降雨影響，廣州、珠海等地先後宣布全市停課，深圳部分列車停運，廣州全市中小學幼兒園停課，並呼籲民眾若有必要可適當備齊2天生活物資。

大陸中央氣象台今（11日）6點發布暴雨黃色預警，預計5月11日8時至12日8時，廣西西部和中南部、廣東中南部、福建中南部以及貴州西南部、雲南東部、山西中北部等地的部分地區有大到暴雨，其中，廣東南部、廣西西部和東南部、雲南東南部等地的部分地區有大暴雨（100—180毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20—50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。大陸氣象專家預估，受強降雨影響，廣東、廣西、福建、江西等地可能出現山洪、滑坡、泥石流等次生災害，同時部分地區還將伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。因此，呼籲公眾避免在強降雨時段外出，並做好防範。此外，中國氣象局、自然資源部、水利部、長江水利委員會等多個相關部門也都發出預警。

另據廣東省氣象台消息，截至今早7點13分，廣東已有11個暴雨紅色、8個暴雨橙色和29個暴雨黃色預警信號生效中。今日0時至6時，廣東全省有2個鎮街出現超過250毫米的特大暴雨，43個鎮街出現100—250毫米的大暴雨。為應對強降雨可能造成的不利影響，廣州市防汛防旱防風總指揮部昨（10日）發布通知指，即日起至12日24時，廣州全市中小學幼兒園停課，並倡導居家辦公，還呼籲民眾若有必要可適當備齊2天生活物資，共同做好防禦工作；珠海、佛山、江門、中山等市也先後作出相應部署。而交通方面，受強降雨影響，廣鐵集團10日下午6時啟動防洪應急響應，決定5月11日至13日，途經京廣線、江湛線、廣珠城際、廣深城際、佛肇穗深城際、杭深線等部分列車停運或調整運行區段。