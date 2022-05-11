工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年4月合併營收達新台幣81.7億元，月減14.6%、年增16.4%；累計2022年1至4月合併營收達新台幣323.9億元，年增19.0%，4月、前4月營收表現在大環境逆風下突圍，再度繳出改寫歷年同期新高的紀錄。

樺漢三大事業體的前4月營收年增率表現，分別為設計製造10.4%、品牌通路2.7%、系統整合47.0%，其中，在北美市場自去年下半年起隨著疫情解封、經濟重啟後，娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦，帶動樺漢主要客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的出貨暢旺，創造樺漢個體連續12個月單月業績保持年增率逾2成以上的成長。

樺漢集團仍謹慎因應大環境負面因子的干擾，並盡速擬定公司最佳經營與應變方針，藉以降低不確定性風險的影響，以目前現況來看，俄烏戰爭對歐洲市場的營收影響占集團整體營收低於1%，然整體訂單仍保持良好的能見度，尤其是品牌通路，目前在手訂單仍達15億歐元。

大陸疫情封城，導致物流、原料供應交期等不穩定，雖使得部分訂單遞延出貨，約莫影響集團第二季合併營收1.5個百分點以下，但配合當地政府採封閉式生產，因此，生產動能並未受到影響。以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於第三季來到1.2。

整體而言，樺漢整合多角化產品、市場、與服務經營，分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局，策略成效有成，不僅是貢獻單月營收繳出連續6個月保持年增率雙位數正成長，亦有信心第二季營收能戰勝逆風，持續遞出年增率正成長的優異成績單。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。受惠於AIoT、ESG等發展趨勢，創造智慧金融與零售、智慧城市、工業元宇宙等應用蓬勃發展，催動主要客戶對於樺漢AIoT硬軟雲平台需求持續增溫；一方面，位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案，為集團營運增添新一波成長動能；另一方面，「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務，也得益於各企業對於ESG、淨零碳排、碳中和等的重視下，詢問度與訂單皆有明顯提高，樺漢將持續展現集團積極整合各子公司布局全球的業務資源，深化IPC 3.0所建立的AIoT硬軟雲平台生態系成效，助力集團營運長期穩健向上。

法人喊買進至246元，外資周二也回到買超崗位、終結連8日賣超，樺漢周二開盤一度摔六個半月低價，隨後翻紅收漲3.16%報196元，力拚重回5日線、200元大關。