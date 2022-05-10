經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受疫情指揮中心防疫新措施影響，2022年4月合併營收「雙降」至2.94億元，仍創同期次高。展望後市，公司預期疫情對健身業影響將愈趨輕微，將維持穩健展店步調，力拚今年營運雙成長引擎動能恢復。

柏文公布2022年4月自結合併營收2.94億元，月減11.16％、年減9.17％，仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務1.71億元，月減2.4％、年減11.34％，運動保健服務1.09億元，月減達21.82％、年減9.67％，入會費0.12億元，月減14.92％、但年增達59.2％。

累計柏文前4月自結合併營收11.97億元、年減3.01％，仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務6.89億元、年減8.53％，教練課程的運動保健服務4.53億元、年增2.99％，一次性收取的入會費0.46億元、年增達49.27％。

柏文表示，疫情指揮中心4月15日宣布，自22日起須完成第三劑疫苗追加劑接種，才能進入健身房。受防疫新模式影響，暫時無法進入健身房的會員申請會籍展延，同時造成教練課程執行堂數減少，使4月健身及娛樂、運動保健服務營收雙雙較3月下滑。

隨著國內疫情升溫，近期民眾接種疫苗意願明顯提升。據衛福部統計，截至8日疫苗覆蓋率為首劑85.3％、第二劑80.49％、第三劑61.71％，衛福部長陳時中9日亦表示，7月後民眾在戶外和一些空曠場所免戴口罩機率變高。

柏文認為，隨著防疫措施轉向與病毒共存，參考世界多國歷經Omicron感染高峰後陸續鬆綁的防疫經驗，台灣必然會跟上世界腳步，逐步解封讓民眾恢復正常生活，預期疫情對健身業的影響將愈趨輕微。

柏文預期，國內解封時間應有機會早於開放邊境管制，因此「健身工廠」將持續穩步拓展據點，「健身工廠」台中市福科廠及新北市龍安廠已分別於3月及5月開幕，新北市蘆洲廠則自8日開始預售，已在蘆洲地區獲得廣大迴響，預計6月投入營運。

展望下半年，柏文因應下半年解封後台灣消費者參與運動的強勁需求，「健身工廠」規畫將有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部2個廠館，共計5處新據點將接續開幕，力拚揮別去年陰霾，恢復過往同店成長、新店動能的雙成長引擎。