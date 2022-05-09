亞電(4939)第1季稅後盈餘為3999萬元，年增3.09%，每股盈餘為0.41元，受到上海及昆山封城影響，亞電4月合併營收為1.33億元，月減19.27%，亞電已於4月底正式取得復工取可，預期訂單出貨可望遞延至5月。

由於大陸境內疫情再起，3月從下游客戶所在的深圳開始、到4月上海、昆山封城姓防疫停工，亞電第1季合併營收4.32億元，年減3.46%，營業毛利為1.03億元，年減17.83%，合併毛利率為23.96%，年減4.2個百分點，主要是因上游原物料(PI)成本走揚，以及產能下降導致單位成本上漲，加上東台新廠亦開始提列折舊費用，影響獲利，所幸受惠匯兌收益2045萬元，單季稅後盈餘為3999萬元，每股盈餘0.41元。

亞電4月合併營收1.33億元，主要係因4月昆山廠為配合當地政府防疫政策停工，較上月及去年同月分別減少19.27%及14.45%，累計前4月合併營收為5.65億元，年減6.29%。

亞電表示，由於總產量減少，推升每單位固定成本上漲，加上PI化學原物料價格不斷攀升，使毛利率下降至23.96%，同時東台廠亦開始提列折舊費用，影響第一季營運表現，然去年第四季啟用之東台廠並未在停工的範圍內，亞電適度調整必要且急迫性訂單至東台廠生產，再加上4月中旬過後，昆山廠取得出貨運輸許可，短期訂單可以廠區庫存出貨因應，亞電並在4月底正式取得復工取可，預期訂單出貨將可望遞延至5月份。

展望上半年，亞電表示，公司將依生產當地政府政策審慎因應，公司指出，從下游客戶訂單來看，終端消費電子需求仍存在，而為使集團產品結構與財務體質更加健全，持續擴張消費電子以外高階應用領域，包括車用、醫療、工控與航太，期望能分散單一產業風險，並更進一步優化營運表現。