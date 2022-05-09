第一季獲利、4月營收陸續公布，LED三檔個股公布數字，惠特(6706)第一季賺逾半個股本，上周召開法說會的富采投控(3714)單季獲利7.59億元，季增71.77%，EPS 1.11元，前4月營收114.98億元，年增17.44%，億光(2393)則單月營收雙減，前4月營收年減13.72%。法人投資建議方面，惠特維持中立，富采、億光維持區間操作，但將富采目標價降至67元。

惠特(6706)第一季財報，營收18.17億元，季增10.94%、年增53.41%。受惠於Mini LED設備訂單及代工業務帶動，營收持續季增。獲利能力方面，毛利率由去年第四季的41.06%下降至36.19%，表現低於預期，營業利益3.64億元，季減2.96%、年增74.22%。但因業外其他利益挹注，業外淨收入由去年第四季的0.20億元提升至0.97億元，稅後純益3.81億元，季增18.71%、年增122.34%，EPS 5.18元。

2022年方面，受惠於客戶全面性擴產且將新增歐系代工客戶，惠特已於去年第四季開始進行擴產，2022年點測機、分選機設備產能增幅可達30~40%。且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲。法人預估2022年營收77.65億元，年增35.88%，稅後純益14.23億元，年增42.34%，EPS 19.36元。

惠特首季本業獲利低於預期，但因業外收入挹注，EPS 5.18元，賺半個股本。受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，法人預估2022年營運動能持續向上。惟短期市場評價不易拉升，法人投資建議維持中立。

富采投控(3714)持續加大資本支出投資，長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動。惟考量短期營運受到大陸防疫封控影響，今年第二季營收獲利表現平緩。且APPLE Mini LED供應鏈後有追兵，大陸廠商三安光電擅長低價搶單策略。法人投資建議維持區間操作，但目標價從78.70元修正至67元，隱含漲幅10.19%。

富采第一季營收85.46億元，季減13.26%，若扣除利晶微影響後，季減7.5%。Mini LED出貨維持去年第四季水準，但消費性產品進入傳統淡季。獲利能力方面，毛利率由去年第四季的20.18%提升至21.78%(與去年第四季還原員工分紅費用調整後毛利率21.7%相當)。營業利益季減29.17%。業外淨收入上升至1.74億元，稅前純益季減6.65%。因無一次性稅務調整影響，且少數股權利益下降，稅後純益7.59億元，季增71.77%，EPS 1.11元。

富采今年4月營收29.52億元，年增1.40%、月減0.09%；前4月營收114.98億元，年增17.44%。

Mini LED相關需求持穩，但因大陸華東地區進行COVID-19疫情防疫封控，消費性電子組裝廠供應鏈受到影響。法人預估，第二季營收86.01億元，季增0.64%。受產品組合影響，毛利率預估略降至21.48%，營業利益季減10.60%。稅後純益估達6.29億元，季減17.08%，EPS 0.92元。

富采資本支出由原本規劃的55億元提高到80億元，公司長期營運將持續受惠於Mini LED/Micro LED、感測、車用等應用需求帶動，而Mini LED應用除了美系客戶的平板電腦、筆電外，將持續開發大型顯示器、電視、車用顯示器等應用。但受到大陸COVID-19防疫封控且消費性電子需求較弱影響，法人預估2022年營收365.64億元，年增0.38%。受惠於產品組合優化，預估毛利率可望拉升至22.49%，營業利益25.38億元，年增20.26%。因有匯兌利益挹注，業外淨收入相對提升，預估稅後純益30.40億元，年增39.56%，EPS 4.44元。

億光(2393)尚未公布今年第一季財報，今年4月營收13.60億元，年減34.19%、月減33.03%；前4月營收68.62億元，年減13.72%。法人預估今年EPS達4.47元，法人投資建議為區間操作，目標價55.00元，隱含漲幅25.85%。