豐興(2015)周一(5月9日)開出本周內銷盤價，盤價連三周走跌，本周豐興國內廢鋼收盤價每噸下跌300元，鋼筋基價每噸下跌400元，廢鋼、鋼筋連三周下跌，型鋼產品基價每噸下跌800元，終結連六周平盤。

盤價跌勢延燒，回顧上次5月3日盤價，上周豐興廢鋼、鋼筋持續下跌，國內廢鋼收盤價每噸再下跌300元，鋼筋基價每噸下跌500元。型鋼產品平盤，型鋼已連六周平盤。

本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌300元至1.35萬元，鋼筋從2.42萬元續降至每公噸2.38萬元，廢鋼、鋼筋連3周下跌，型鋼產品基價也從每公噸2.94萬元轉跌至2.86萬元，止步連6周持平。豐興莊文哲表示，國際原料半成品成品價格下跌影響買氣，客戶多所觀望。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸540美元續跌為535美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由510美元續跌至每公噸475美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連5跌，澳洲鐵礦砂也由每公噸146.2美元轉跌至136.25美元。

豐興111年4月份合併自結損益，營業收入淨額36.64億元，年增23.37%、月減9.83%，營業利益3.64億元，年增8.35%、月減12.53%，稅前淨利3.66億元，年增2.15%、月減25.88%。前4月營業收入淨額136.12億元，年增25.28%，營業利益14.26億元，年增23.89%，稅前淨利15.13億元，年增26.37%。

外資、投信聯手轉賣超，豐興周一盤中摔至77.1元之半年新低點，周一中午仍跌逾3%。