光罩(2338)董事會通過2022年首季財報，受惠光罩出貨價量俱揚，本業獲利達2.09億元、連3季改寫新高，然因全球股債市波動加劇，受業外認列金融資產帳面價值減損拖累，歸屬母公司稅後虧損達2.44億元、每股虧損1.14元，雙創歷史新低。

為激勵員工並吸引及留住優秀人才，進而提高公司競爭力，台灣光罩董事會通過實施庫藏股，自今（9）日起至7月8日間，預計於55～110元區間買回1萬張股票，若低於下限將繼續執行，買回總金額上限11億元，預計買回股份占比約3.91％。

台灣光罩2022年首季合併營收17.07億元，季增0.51％、年增達33.81％，連4季改寫新高。雖然毛利率23.62％，低於去年第四季24.26％及同期26.22％，但營業利益2.09億元，季增達24％、年增達1.89倍，連3季改寫新高，使營益率「雙升」至12.29％的近1年半高點。

然而，由於俄烏戰爭、聯準會升息等因素使資本市場波動加劇，台灣光罩持有的股票等金融資產價格下跌，首季需於業外認列未實現帳面價值減損，拖累歸屬母公司稅後虧損達2.44億元、每股虧損1.14元，雙創歷史新低，本業營運及整體獲利表現明顯脫鉤。

受惠晶圓光罩需求暢旺，在稼動率滿載及漲價效益挹注下，台灣光罩2022年4月自結合併營收6.98億元，月增達14.96％、年增達45.46％，改寫歷史新高。累計前4月合併營收24.05億元、年增達36.99％，續創同期新高。

展望今年，台灣光罩將持續強化營運，改善品質並提升良率，強化高階製程光罩的產能與接單，降低製造成本並優化客戶服務，將現有產線效益極大化。其次，在試產65奈米光罩後，積極拓展12吋晶圓廠光罩製造服務，並逐步投資發展40奈米光罩製造技術及生產服務。

再者，隨著化合物半導體在高功率元件的應用漸增，台灣光罩持續拓展化合物半導體光罩業務，與化合物半導體廠商合作開發所需的光罩製造服務。最後，在母公司光罩製造服務的基礎下，結合集團子公司內的協同合作、資源及管理的有效共享，盼創造更多價值。