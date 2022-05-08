長科*(6548)第1季稅後盈餘為7.02億元，為單季歷史新高，每股盈餘為1.87元；長科* 4月合併營收為12.15億元，月減4.2%，長科*預期，第2季營運可望向上攀升，單季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間。

長科*第1季合併營收為36.31億元，較上季微減1%，年增33%，達到單季歷史次高水準，合併毛利率為31%，亦為單季歷史次高，營益率為23%，改寫單季歷史，稅前盈餘為9.01億元，歸屬母公司業主的稅後盈餘為7.02億元，每股盈餘為1.87元，相當於賺進1.87個資本額，比上季成長18%，亦去年同期增加196%，為單季歷史新高紀錄。

長科* 4月合併營收為12.15億元，較上月減少4.2%，較去年同月成長24.3%，累計2022年1到4月合併營收為48.46億元，較去年同期年成長31.1%。

長科*表示，4月營收較上月減少，主要是受到中國封城影響物流調度進而出貨減少，惟客戶訂單依舊強勁，故單月業績仍維持在12億元以上的歷史高檔水準。長科預期先前受影響的訂單可望在封城解禁之後正常出貨，故對於第2季營運正向的看法未變。

長科*預估，第2季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣28.2元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於31%到33%之間；營益率預計介於22.5%到24.5%之間。