因應全球氣候變遷及為掌握低碳時代轉型，台橡(2103)導入氣候相關財務揭露(TCFD)方法，並參照永續會計準則委員會（SASB）對化學產業在環境、社會、治理（ESG）等面向的重要原則，以2021年為減碳基準年，規畫10年內減少20％以上總碳排量及供應用於綠色輪胎如溶聚苯乙烯-丁二烯橡膠(SSBR)等新世代合成橡膠等措施，推進營運成長並強化公司營運韌性。ESG策略聚焦於『增進環境保護』、『推動社會正向』、『強化治理續航』三大主軸。

台橡指出，公司積極減碳及優化水資源運用，以2021年為減碳基準年，10年內減少20％以上總碳排量，增加再生能源及再生水使用占比達30％。

其次，開創環境友善及低碳解決方案，供應用於綠色輪胎如溶聚苯乙烯-丁二烯橡膠(SSBR)等新世代合成橡膠，預期可提升車輛燃油效率以協助終端客戶減少環境碳排達150萬噸；開發應用於醫療設備、鞋材、塑料改質的特用苯乙烯崁段共聚物（SBC），以其可回收利用特性，能減少一次性廢棄物環境衝擊，並協助客戶降低製程能耗、免用有機溶劑及推出基於可再生原料的綠色應用材料。

在強化營運及供應鏈韌性上，提升全球營運安全環境。增進各生產廠區營運設備及物流應對極端氣候之韌性，依TCFD方法逐年強化營運防護措施，並推動所有供應商於2025年前執行具體的溫室氣體減量；參考全球化學標竿企業，到2030年降低可記錄工傷事故率(TRIR)小於0.3。

台橡第一季累計營收86.42億元，營業毛利18.59億元，營業利益10.03億元，稅前淨利11.06億元，歸屬於母公司業主淨利6.52億元，每股盈餘0.79元。