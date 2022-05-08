國內疫情不斷升溫，多日確診數破萬，快篩試劑更是一劑難求，國民黨立委洪孟楷痛批，疫情未超前部署，「兩週內把兩年來累積敗光！」共存就像放生，人民真的只剩自求多福。

洪孟楷指出，英國媒體報導台灣這波疫情並未超前部署，夏天恐致死率高，疫情走到現在，2週內的急線飆升，把過去2年累積給敗光。走到選區內每個人都在相互提醒，共存就像放生，大家只剩自求多福。

他表示，根據醫衛專家緊示，目前為止台灣的死亡人數還很低，但只是假象，死亡的真實數字恐怕約需2至4週後才開始浮現。現在一篩難求的窘境，就是無法掌握確實台灣社會的染疫狀況。

洪孟楷強調，中央一次把台灣廠商生產的快篩全部集中，卻又不肯告知到底庫存多少數量，每天配送各藥局78盒，又要藥局分時段販售，「朝三暮四」的手法還是掩蓋不了量就是不夠的事實。

他痛批，過去兩年犧牲了觀光、住宿、旅遊、以及餐飲等各民生行業，只為配合疫情中心的所有政策，但如今兩個禮拜疫情蔓延就把過去兩年的成果消耗殆盡。當社會變成要人人自危、自求多福，這個政府就是要被替換的時候了。