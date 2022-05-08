台灣本土疫情嚴峻，民眾擔憂防疫保單理賠，對此，民進黨立委吳秉叡今（8日）再度強調，防疫險理賠不能「博歹筊」賭輸就翻桌，保險本身具有射倖性（不確定性），對於未來風險的不確定，保險公司與保戶本各承擔相當風險。

吳秉叡今（8日）在臉書表示，保險公司因本身兼具契約設計的規則制定者與收取保費、理賠認定的莊家身份，保險公司在規則上與風險承擔上較一般保戶具有優勢地位，保險公司更不能在疫情穩定大賺保戶保費時不吭一聲，卻在疫情加劇、保戶承受損失時要雨天收傘要求廢約、退費。

他強調，這種「博歹筊」賭輸就翻桌的事情自不能被社會接受，政府更不會允准保險公司違反合約與法律造成保戶損失。

吳秉叡說，許多保戶陳情對於防疫險理賠可能遭拒或廢約、退費的的恐慌，昨日金管會主委黃天牧也已在中央疫情指揮中心記者會澄清說明，並提出「三不」原則要保障保戶們的權益。

「三不」原則為絕對不會發生保險公司跟保戶中止、退費防疫險；不會有申請不到理賠，保險公司一定履約；契約請求權有兩年時效，保戶不用急於現在衝醫院急診室，排擠醫療資源。