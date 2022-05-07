大批民眾為申請保險理賠前往醫院開立確診證明，擠壓醫療量能，金管會主委黃天牧今（7日）出席指揮中心做3點說明。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4萬6377例本土個案，確診也新增11例死亡；隨染疫者暴增，防疫保單爭議多，金管會主委黃天牧也出席指揮中心記者會，以3點說明解釋民眾對防疫保單的疑慮，包括保障民眾權益、要求保險公司依契約辦理，以及保險契約請求權有2年時效，呼籲民眾不要急奔醫院開立診斷證明書。

由於確診人數暴增，媒體言論有種說法，即政府要求保險公司與保戶廢約、退費，黃天牧強調，「這件事絕對不會發生」，金管會也沒有權利提出這樣的要求，呼籲散布這樣言論的人要知所進退。

第二，疫情從清零轉為與病毒共存，確診人數增加情況下，保險公司現在承擔很多風險，民眾擔心保險公司賠不起、現在趕快申請理賠，避免未來賠不到，社會瀰漫著不安心，黃天牧表示，金管會扮演監理保險公司的角色，一定會嚴格要求保險公司按照契約辦理，沒有賠不到問題。

第三，黃天牧也呼籲民眾不要急於取得確診診斷證明書，而湧入醫院急診室，這樣會排擠真正有急診醫療資源的民眾，甚至發生憾事；黃天牧以保險法第65條規定說明，保險契約請求權有2年時效，只要在2年內取的文件，一定可以辦理理賠的後續手續，把醫療資源讓給弱勢、老年人等更需要的民眾。

由於確診人數增加很多，核保、續保、理賠需求大增，黃天牧表示，已請保險公司加派人力，處理核保、續保以及理賠等事宜，也要安排專人提供防疫保險諮詢以及理賠爭議等服務。

疫情發展過程中，民眾可能還會有防疫保單相關疑慮，黃天牧指出，民眾廣泛發生的疑慮或實務問題，已請產壽險公會定期與時俱進更新，就民眾關心的議題做通案、QA方式的說明，並公布產壽險公會以及金管會網站上；個案爭議的部分，金融消費評議中心也接受不少申訴，將全力解決防疫保單消費等問題。