新修正《道路交通管理處罰條例》4月30日上路，紅黃線違規不開放民眾檢舉。台北市議員李明賢指出，有網友KUSO說「整個台北市都變成我的停車場」，由於民眾檢舉違停比率約占40％，無「檢舉達人」舉發並不代表違停事實消失，北市街頭每年恐將出現50萬「類違停」。對此，警察局長楊源明坦言，違停情況確實會變多，將針對違停熱點加強巡查。

李明賢調閱資料發現，針對違停案件統計，2020年員警開單為64萬8125件，民眾檢舉則為50萬6925件、占比約43％，2021年警方開單是58萬1743件，民眾檢舉40萬9826件、占比41％，民眾檢舉比例約為4成。

李明賢表示，交通部說民眾可以透過110檢舉違停，但很多熱點違停都是民眾去超商買個東西、繳費，停車可能最多5分鐘，馬上就走，若民眾打110檢舉，等警力到現場就開不到單了，檢舉達人檢舉量相當大，前幾名每人都超過1萬件，雖對於基層造成行政負擔，但某一個層面來講是有檢舉效果。

楊源明說，接獲檢舉後趕到現場當然有時間差，即使是修法前也無法避免，有一些所謂「檢舉達人」到處走，只要臨停幾分鐘就拍照，相信仍有一定的嚇阻效果，坦言陣痛期違規會增加，經常違停的路段將加強巡查，將持續觀察，並對勤務因應調整。

李明賢提出，民眾每年檢舉約40到50萬件，占4成，警方自行開單占6成，未來沒有民眾檢舉，不代表違停的事實消失，只是沒有檢舉達人檢舉來開單，若轉嫁警方、增加loading也辦不到，現在人力沒增加，僅是把所有勤務給各分局，平均1年超過100萬件違停，警察基層會累死。

交大大隊長涂國卿說明，民眾經常報案的地點是加強巡查的地點，特別是影響交通秩序安全的重要幹道，針對熱點持續巡查、拖吊，會有一段時間磨合期，另也會評估加強科技執法。

此外，李明賢提到，各分局取締違停有獎勵績分，防火巷、狹小巷道積分較高，因此警員就盡量查，一般幹到沒有積分就不願意稽查，要求警方獎勵機制也應相對調整。交大回應，將修訂取締違規停車相關計畫，調整取締項目及核分方式，以激勵員警士氣、慰勉員警辛勞。