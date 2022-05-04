醫師蘇一峰分享急診室現況，遭網友匿名檢舉，他氣到在臉書連發數篇文章反擊網軍，「到底是多怕民眾知道第一線狀況」、「讓側翼又高潮了」。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰日前分享照片，指第一線的急診室護理人員正面臨崩壞，因確診就醫、快篩陽性等民眾擠爆急診，造成醫療量能緊繃。結果照片被人匿名檢舉，認為蘇公開篩檢民眾動態非常不妥，應嚴禁該行為並懲處。

蘇一峰反嗆，到底是多怕民眾知道第一線狀況，居然膽小到匿名投訴，不能分享醫療崩壞、也不能分享民眾大排長龍、更不能分享醫護人員辛勞、甚至發表個人意見，「到底在害怕什麼呢？第一線的辛苦讓你感到不舒服嗎」、「我好奇看看會不會罰我，剛好讓側翼又高潮說我被調查」。

網友力挺蘇一峰，認為這時候應讓民眾知道醫院現況，「大家才能判斷該不該去醫院吧」、「怎麼有這種人，第一線醫護已經夠忙了，還要被煩」、「網路打不倒蘇醫師，就搞匿名檢舉」、「難道醫護不能發聲嗎」。