本土疫情壓不下來，確診民眾湧入急診、篩檢民眾也擠爆急診，導致醫療量能吃緊。高雄有家長抱怨，小孩身體不適前往醫院掛急診，結果現場一大堆等著做PCR的人，等了6個多小時才有醫師看診，氣得向高雄市長陳其邁喊話，「市長要不要來看看，醫院是怎麼處置病患的」。

網友在臉書社團「爆料公社」PO文，稱自己5月1日確診，兩天後他的小孩出現症狀，不僅高燒39度，併全身疼痛、喘及咳嗽。經救護車送到醫院，他在急診室外向護理人員表達孩子非常不舒服，需要做PCR檢測，結果院方把他們跟無症狀、等篩檢的人全安排在同一個區域。

原PO分享照片，孩子似乎躺在醫院急診室外的石子地，僅蓋著粉紅色薄被，當時下雨，地板甚至有點潮濕。「我想讓父母官知道，我們是屬於有症狀的患者，加上我是確診者，跟無症狀者一起等，這不是群聚，什麼才是群聚」。

他向陳其邁喊話，希望市長重視醫院目前的處置方式，能把有症狀的確診者分流，而不是消極的把這些人，跟單純做PCR的人擺在一起。

發文引來網友正反意見論戰，有人看到小孩躺在地上就崩潰了，痛批院方處置不當、政府失職；不過也有人認為，疫情期間怎麼分辨有無症狀？難道無症狀的人就該慢慢等嗎？又如果有症狀，誰能決定誰先看？