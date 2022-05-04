中重症暴增77例創單日新高！ 20多歲女「打三劑疫苗」染疫6天病逝

本土疫情持續升溫，中重症個案不斷增加，而今天出現首例20多歲重症死亡個案，為先前中央流行疫情指揮中心曾公布過的個案。醫療應變組組長羅一鈞坦言，這名個案屬於病程急遽變化的案例，4月26日出現症狀，後來陸續出現血壓偏低、休克、呼吸窘迫與多器官功能障礙的狀況，最後出現心律不整，不幸於5月1日過世。

羅一鈞說，今天的死亡個案中，有一位20多歲女性是先前公布過的個案。她在4月26日出現發燒與腹瀉症狀，去醫院急診PCR確診，個案本身沒有慢性病，也已經打過3劑BNT疫苗。本來先做居家照護，但腹瀉、腹痛與嘔吐症狀持續2天都沒有緩解，因此後來叫了119去醫院急診治療，結果發現血壓偏低，後有休克狀況。

羅一鈞指出，個案是在4月29日去掛急診，隨後就住進加護病房，隔日（4月30日）病情就出現變化，個案氧氣需求量增加，出現呼吸窘迫的狀況，插管接呼吸器治療，開始使用瑞德西韋、類固醇治療。

羅一鈞也說，個案在加護病房出現呼吸衰竭、多器官功能障礙的狀況；5月1日出現心室顫動與心律不整的狀況，執行急救無效過世，整個病程6天，屬於病程比較急數變化的個案。

羅一鈞透露，本來有懷疑合併細菌感染，但後來血液培養，都沒有發現細菌跡象，因此目前初步排除這個狀況。而這名個案為20多歲年齡層中，首例死亡的個案。