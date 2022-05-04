兒童BNT有譜 測試疫苗清晨抵台 10:562022/05/04 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2000劑兒童BNT疫苗4日清晨運抵桃園機場，準備投入測試作業。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2000劑兒童BNT疫苗4日清晨運抵桃園機場，準備投入測試作業。（讀者提供） 國內新冠肺炎疫情升溫之際，2000劑兒童BNT疫苗4日清晨抵台，準備投入測試作業。 這批疫苗由華航CI-62班機從德國法蘭克福出發，於清晨5時58分抵達桃園機場，機坪驗放作業結束後立即運至華儲倉庫，隨後送往冷儲物流中心進行後續實驗作業。 中央流行疫情指揮中心說，這批疫苗為檢測實驗用途，如果一切順利，近期就會有BNT兒童專用疫苗進口。 兒童疫苗開打 童：爸媽叫我來打 27萬輝瑞口服藥配送各縣市 陳時中曝兒童BNT疫苗進度 #兒童 #BNT #作業 #疫苗 #測試 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情持續升溫 莫德納下午抵台 09:152022/05/04 生活 南投＋73 半數感染源不明 兒童疫苗周五開打 16:172022/05/03 生活 鄭州今起封控 富士康閉環生產 04:102022/05/04 全球財經 寶格麗母親節獻大愛 救助貧病兒童 09:572022/05/04 生活 輝瑞Q1業績 疫舉爆發 04:102022/05/04 全球財經 本土確診破2萬 9日起入境隔離放寬為7＋7天 04:102022/05/04 財經要聞 致伸中探針 今年營運看旺 04:102022/05/04 證券．權證 新北兒童疫苗開打 彰化1生傳不適 04:102022/05/04 生活新聞 兒童疫苗施打首日 侯友宜視察接種狀況 10:362022/05/03 生活 病程快又猛！嬰幼兒慎防呼吸道融合病毒感染 06:262022/05/04 健康 新北兒童疫苗施打首日 侯友宜：出現不良反應可盡速就醫 15:252022/05/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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