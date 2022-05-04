2000劑兒童BNT疫苗4日清晨運抵桃園機場，準備投入測試作業。（讀者提供）
2000劑兒童BNT疫苗4日清晨運抵桃園機場，準備投入測試作業。（讀者提供）

國內新冠肺炎疫情升溫之際，2000劑兒童BNT疫苗4日清晨抵台，準備投入測試作業。

這批疫苗由華航CI-62班機從德國法蘭克福出發，於清晨5時58分抵達桃園機場，機坪驗放作業結束後立即運至華儲倉庫，隨後送往冷儲物流中心進行後續實驗作業。

中央流行疫情指揮中心說，這批疫苗為檢測實驗用途，如果一切順利，近期就會有BNT兒童專用疫苗進口。

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