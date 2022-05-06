國內確診數持續攀升，民眾赴醫院要求開立確診證明，藉此申請保險理賠，增加醫療負擔引發醫護不滿，金管會今天表示，將和保險業及衛福部溝通，爭取授權保險公司代查確診證明。

目前防疫保單有效件數為600萬件、在途保單200萬件，即平均每3個台灣人就有1人投保防疫保單。近日確診人數大幅攀升，醫療量能拉警報，卻因許多民眾衝至醫院要求開立確診診斷書，以便請領保險理賠，引起醫護不滿。

金管會官員今天表示，為避免增加醫療體系負荷，同時衡酌保險業進行理賠審查所需，會和保險業者及衛福部疾管署溝通討論，爭取授權保險公司代查確診證明，以便民眾申請防疫保單理賠，民眾就不必急著衝醫院要求開立診斷書。

疫情和防疫政策持變化，持續牽動防疫保單理賠認定，金管會表示，將在1個月內盤點保險業者有效防疫保單張數、再保險情形並提出調查報告，督促保險業進行壓力測試，擬定不同理賠率下的理賠、準備金動用及增資預備對策，並會督導保險業公會提出「防疫保單理賠實質審查指引」。