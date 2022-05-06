高雄市1名年輕女子3日到台南市安南區朋友家，朋友突然確診新冠肺炎，她到醫院PCR檢查也確診，5日傍晚臨時另找旅館入住，旅館發現她是確診者將她連夜趕出，她半夜流落街頭，攔下巡邏警車求助，警員得知後錯愕，找來防疫計程車將她載回高雄檢疫所。

20歲的女子日前在安南區工作，最近待業中，3日到安南區朋友家同住，同時一面找工作，不料朋友5日確診，需要獨自居家照護，她身體也出現症狀，到醫院PCR檢查確診，因在台南市無人投靠，5日傍晚隨意找一家小旅館入住。

旅館服務生發現確診女子不斷咳嗽，詢問之下，該女坦承自己確診，嚇壞旅館人員，隨即以並非防疫旅館為由，要她連夜離開，女子只好在6日凌晨零時許，獨自提著行李走在馬路上。

確診女子正當不知何去何從時，見到巡邏車經過，趕緊上前攔車，表明確診身分，希望有地方可以棲身。

這下嚇壞警方，兩名警員首次處理到確診者求助案件，內心緊張卻強作鎮定，隔著一整條街與確診女子對話，了解與女子身分與需求，透過諮詢台南市衛生局，協助找來防疫計程車，將她載回高雄大社區，因考量到高雄老家也有家人居住，無法單獨隔離，轉往高雄檢疫所居住，女子離去時感謝警方冒險解決問題，兩名員警直到計程車離去，才鬆了一口氣。